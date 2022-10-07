250 тисяч внутрішньо переміщених осіб прийняла Львівщина від початку повномасштабної війни. А з настанням холодів в області готуються очікують ще близько ста тисяч українців. І облаштовують для них додаткові місця. Та переселенці й самі дбають, щоб було де жити. Неподалік Стрия власноруч зводять для своїх сімей будинок із технічної коноплі.

Громадська організація викупила закинуту ферму. І люди не лише розпочали відбудову, але й завели свійських тварин. Для повної гармонії засадили ще й город. Як просувається будівництво, бачила Вікторія Балицька.

Ще кілька місяців тому тут була руїна, а нині - готовий деревʼяний каркас будинку. З дерева та технічної коноплі його власноруч зводять переселенці. Олександр із Краматорська. Що з його помешканням, чоловік не знає, тому взявся будувати житло тут.

Олександр Боцман, переселенець з Краматорська:

Вчимося по ходу. Такого досвіду не маю. Я металург. Вчимося потрохи і потрохи получається.

Це територія занедбаної ферми неподалік міста Стрий. Переселенці вирішили не змінювати традицій цього місця і завели худобу. А щоб було що їсти - засадили город, розповідає Юрій. Він переїхав на Львівщину з Краматорська, а фах конструктора зовнішньої реклами змінив на фермерство.

Юрій Давидченко, переселенець з Краматорська:

Посадили картошку, засадили поле, вот поле посадили. Буряк, цибулю, що в нас, капуста, морковка і були помідори та огірки, вже закінчились. Тут у нас є кози, десь приблизно 50 штук. Є в нас 7 корів, 2 мангала і пацючки 7 штук. Маленькі.

На будівництві працює 15 осіб - усі переселенці. Викупити закинуту ферму допомогла громадська організація, що залучила кошти благодійників.

Євген Мойсеєв, директор громадської організації:

Порахували, тобто це будівництво під ключ вартує 500 тисяч $. І звичайно в нас не було таких грошей навіть приблизно. Тому що земля, ми викуповуємо землю.

Знайшлася й будівельна компанія, яка постачає всі матеріали за собівартістю.

Сергій Бойко, власник будівельної компанії:

Вони стільки гроші не зберуть. Нереально зібрати стільки грошей, тому ми даємо матеріали їм практично за собівартістю. Звичайно доставки все-таки інше. І даємо там 1, 2, 3 спеціалістів наших, щоб вчили місцевих переселенців працювати.

Стіни споруди із технічної коноплі. Вони будуть міцними та екологічно-чистими, - запевняють фахівці.

Сергій Бойко, власник будівельної компанії:

Все з місцевих матеріалів. Мета була - зробити все вітчизняного виробництва. Технічні коноплі. Вони дозволені, це є легальне виробництво.

Будинок розрахований на 28 сімей. Поки що, заселитися сюди планує 7 родин. Тож тут радо зустрінуть майбутніх сусідів.

Євген Мойсеєв, директор громадської організації:

Якщо ви знаєте людей, які втратили житло, в них є сім'я, діти, і їм нема де жити і вони готові жити на фермі, вони можуть звернутися і ми розглянемо їхню анкету.

Люди зможуть і оселитися на фермі, і працювати.