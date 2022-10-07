Кліматологи розповіли, як довго триватиме "бабине літо" [ Редагувати ]
З 6 жовтня в Києві встановився антициклонічний характер погоди, який за прогнозами синоптиків триватиме в наступні дні.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
Як зазначили обсерваторії, середньодобова температура повітря у четвер перевищила 11,5 градусів тепла.
"Бабине літо" триватиме до переходу цього показника через 11,5 градусів у бік зниження, повідомили кліматологи.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня 2022 року у Києві становила 12,7 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму на 2,2 градусів.
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