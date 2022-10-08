російський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за фактом вибуху Кримському мості, що стався вранці 8 жовтня. Про це повідомили у СК росії.

Зазначається, що очільник слідчого комітету Олександр Бастрикін направив криміналістів для розслідування події.

"За попередньою інформацією, наголошують у СК, вранці на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля. Внасліідок цього спалахнули сім паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова. Обвалилися два автомобільні прольоти", - йдеться в повідомленні.

Кримська "влада" заявила про організацію сухопутного коридору через окуповані території України у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту.

Про це повідомляє так званий "радник глави Криму" Олег Крючков в Telegram.

"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - написав він.

При цьому Крючков додав, що на мосту пошкоджено лише одну нитку автомобільної частини. Дві лінії візуально цілі.

Крім того, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що росія не може дати прогнози щодо термінів відновлення Кримського мосту.

Рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".

путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.