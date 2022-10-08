Рашисти вдарили по Запоріжжю, є ризик повторних атак [ Редагувати ]
Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
Рашисти знову атакували Запоріжжя. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. Більш детальна інформація з'ясовується.
Нагадаємо, 6 жовтня рашисти завдали ракетного удару по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі, внаслідок чого обвалилися цілі під'їзди. Станом на ранок 8 жовтня повідомлялося про 17 загиблих.
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Російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та його околицях. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Співробітники ДСНС допомогли вибратися зі зруйнованого житла понад двом десяткам мешканців. Наразі відомо про 13 людей, які звернулися по допомогу медиків. Рашисти мало не вбили двох 4-річних хлопчиків.
З-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще три тіла загиблих
Російські окупанти вдруге за останні години вдарили по Запоріжжя. Це друга атака на місто за цю добу. О 5-й ранку ворог вдарив сімома ракетами. Зруйновані багатоквартирні житлові багатоповерхівки, принаймні двоє загиблих. Під завалами є люди, триває рятувальна операція
Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція
Російська армія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю, є руйнування багатоповерхівок, під завалами перебувають люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух