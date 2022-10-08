Удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Станом на суботу, 8 жовтня, кількість загиблих людей внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17. Про це повідомляє ДСНС.
Повідомляється, що загалом з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку у Запоріжжі було деблоковано 13 загиблих осіб, з них одна дитина. При цьому шістьох людей врятували, з яких 4 госпіталізовано.
З-під завалів чотириповерхового житлового будинку було деблоковано чотирьох загиблих людей. При цьому врятували 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Всього загинуло 17 осіб (з них 1 дитина та 1 особа померла в лікарні), врятовано 21 особу, з яких 12 госпіталізовано.
Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків тривають.
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