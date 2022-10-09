У звільненому від рашистів Лимані ще багато роботи

Звільнене містечко Лиман на Донеччині знову призвичаюється до цивільного життя. Українські бійці, які звільняли стратегічно важливий населений пункт від російських загарбників, кажуть - люди спершу навіть боялися виходити на вулицю. І багато хто довго не вірив, що їхнє місто знову під українським прапором.

Детальніше про те, як наші захисники вибивали ворога з Лимана і які докази воєнних злочинів рашистів тепер знаходять на вулицях правоохоронці - у нашому сюжеті, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Покинута техніка, боєприпаси, медикаменти, навіть взуття. Росіяни кидали все, тікаючи з позицій поблизу Лимана.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Техніки ми тут захопили дуже багато, росіяни такі собі воїни, якщо що вони тікають, вони не вмотивовані, це ми стоїмо на своїй землі нам є за що битися, якщо що за що вмирати, вони при першій ліпшій нагоді тікають.

Аби хоч якось мотивувати себе, солдати ворожої армії писали на стінах імена своїх псевдокумирів. Утім це не допомогло. Наші захисники вибили російських окупантів із зайнятих позицій.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут штаб ЛНРівців знаходився, зайняли цей рубіж, продвинули нашу оборону далі, силами нашого підрозділу, тепер тут Україна, скоро Україна буде в усіх наших кордонах на час 91-го року з Кримом включно.

Однією з перших зупинок на шляху наших захисників до Лимана стало село Яцьківка. Те, що тут точилися важкі бої, стає зрозуміло за кількістю розбитих будівель і ворожої техніки на вулицях.

Наталія, жителька с. Яцьківка:

Громыхало тут так, что у меня и двери межкомнатные в другую сторону повыбивало. Окна пластиковые все вышли. Вон решетка, снаряд попал, вернее осколок, прям в комнате. 12 окон у меня пластиковых - я просто беру их и вставляю. И подушками. А вот там танк, и я - между магазинами пролет. Если бы не этот железный вагончик, все… У меня все было целенькое. А теперь разрушено. И вот там дальше дома…

Селяни розповідають - в окупованому селі росіяни поводилися, мов бандити: грабували людей та нищили хати місцевих просто заради розваги.

Ніна, жителька с. Яцьківка:

Всі шукали випивку. І з Хабаровського краю, з усієї росії були хлопці. Питають - як ви тут жили. Кажу - жили б, якби ви тут не наробили оце. Каже - Что мы здесь делаем? Плачет парень… "гарцували" хорошо. "Повіджимали" все, де в кого шо було. На березі там люди багатші - хороші дома побудовані. Звідти везли, що могли.

Звільнення Яцьківки по суті поклало початок операції з оточення російських загарбників у Лимані. І вже у перший день жовтня на в'їзді до міста з'явився синьо-жовтий прапор.

Лиман! Все буде Україна - Оу!!!

Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення України:

В ході успішної наступальної операції наші військові звільнили місто Лиман на Донеччині. Українські бійці взяли ворога в оточення та завдали йому максимального вогневого ураження.

Наші захисники розповідають - вояки ворожої армії навіть не очікували такого натиску з боку Збройних сил України. Були певні - вони надійно закріпилися на позиціях. А тому й тікали з міста, не відчуваючи під собою землі!

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Кацапи, яких ми зустрічали на путі, вони були в паніці. Підрозділи, які ми оточили, не знали, куди діватися, бігли. Де потрапляли нам в полон, де не хотіли здаватися - були знищені. При самому в'їзді в населений пункт на нас виїхала БМП, повна піхоти. Неочікувано. Була знищена нашими військовими.

Представники окупаційної влади та їхні прихвостні теж були переконані - в Лимані вони надовго. Встигли навіть провести тут свій псевдореферендум.

Олена, жителька Лимана:

Каже, вам тут нам не надо, за вас проголосують. Я кажу - а як я проголосую? Там же мій підпис має бути або як? Я не ходила голосувати.

"Відведення на вигідніші рубежі" - так російські ЗМІ прозвали свій ганебний відступ із Лимана. Але якщо це черговий "жест доброї волі", навіщо тоді залишати по собі у місті так багато мін і розтяжок?

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Ось, будь ласка. А он - примотана граната.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Дуже багато мін розкидано через касетні боєприпаси. Коли відходили, вони розпорошували їх для того, щоб унеможливити пересування не тільки підрозділам наших збройних сил, скільки пересування цивільних. І є вже жертви серед цивільних, тому що фактично вийти за межі свого будинку не можливо, не наткнувшись на небезпеку: міну, розтяжку або щось.

Перебуваючи в оточенні, російські загарбники неодноразово намагалися прорватися. Але щоразу - тільки несли чималі втрати: і в особовому складі, і у техніці.

Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення України:

Окрім знищених танків, БМП та БТРів, наші захисники збили російський літак Су-34, який "долітався" в українському небі.

Коли ж окупанти зрозуміли, що вирватися з міста їм не вдасться, і що їх не захистить навіть броня їхніх машин війни, вони пішли на хитрощі. Перевдягнулися у цивільне, вкрали у містян легкові машини та стали тікати.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Хто на чому - машини брали, тому що в місті цивільних машин майже не залишилося. Драпали на чому могли.

Але хитрощі не допомогли - щільний вогонь наших армійців не залишив росіянам жодного шансу на виживання. Зі сльозами радості звільнені лиманці зустрічали наших захисників.

Все буде добре, не переживайте!

У Лимані російські загарбники залишили по собі не лише розбиту техніку. Два масових поховання. За попередніми даними Донецької обласної військової адміністрації, там лежать не військові. Мирні жителі Лимана.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

В Лимані ми виявили 60 тіл загиблих. З них могли ідентифікувати поки що 31 тіло. Решта - ще завдяки ДНК-експертизам ми будемо ідентифікувати, це завжди складний процес.

У звільненому від рашистів Лимані ще багато роботи. У домівках нема світла, розпочати опалювальний сезон тут майже не можливо. Провівши лише приблизний огляд вулиць, поліцейські зазначають - приблизно кожен другий будинок у місті зазнав пошкоджень. Кожен 10 - повністю знищено.