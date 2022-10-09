Президент росії володимир путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Про це повідомляють "РИА Новости" і ТАСС.

За його інформацією, вибух на Кримському мості готували "українські спецслужби". Він також доповів президенту рф, що нібито у підготовці вибуху "українським спецслужбам" допомагали громадяни росії та закордонних держав.

Нагадаємо, що через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.

"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".

путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.