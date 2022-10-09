У росії звинуватила "українські спецслужби" у вибуху на Кримському мосту [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Про це повідомляють "РИА Новости" і ТАСС.
За його інформацією, вибух на Кримському мості готували "українські спецслужби". Він також доповів президенту рф, що нібито у підготовці вибуху "українським спецслужбам" допомагали громадяни росії та закордонних держав.
Нагадаємо, що через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.
"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.
"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.
У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".
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