Кількість ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні. На Україну спрямовано 40 "Калібрів".

Про це інформує оперативне командування "Південь".

"Загроза ракетних ударів та атак дронів-камікадзе залишається актуальною як з напрямку моря, так і з повітря, й з тимчасово окупованого суходолу. Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено. Будьте пильні і свідомі, не поширюйте паніку, підтримуйте і довіряйте Силам оборони. Пам’ятайте, що інформація – теж зброя гібридної війни, не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцією доцільне", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п'ять ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом – 32 ракети.