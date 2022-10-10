У Чорному морі на Україну спрямовано 40 "Калібрів" [ Редагувати ]
Кількість ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні. На Україну спрямовано 40 "Калібрів".
Про це інформує оперативне командування "Південь".
"Загроза ракетних ударів та атак дронів-камікадзе залишається актуальною як з напрямку моря, так і з повітря, й з тимчасово окупованого суходолу. Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено. Будьте пильні і свідомі, не поширюйте паніку, підтримуйте і довіряйте Силам оборони. Пам’ятайте, що інформація – теж зброя гібридної війни, не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцією доцільне", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п'ять ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом – 32 ракети.
по темі
Серед яких три надводних та один підводний носій "Калібрів"
У Дніпрі зранку 10 жовтня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
російські війська стягують живу силу та техніку на напрям просування Сил оборони на півдні
росія не може самостійно здобути перемогу над Україною, тому намагається змусити Білорусь відкрито вступити у війну
Російська війська в ніч на 8 жовтня обстріляли три громади Дніпропетровської області