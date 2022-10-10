В Україні 10 жовтня російські війська масово завдають ракетні удари по деяких містах. Тому після обстрілів вирішили скасувати навчання в очному форматі по всій країні. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

"Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", - заявив він.