Атака на Київ: кількість поранених зросла вдвічі [ Редагувати ]
Речниця ДСНС Світлана Водолага заявила про те, що через масовану атаку Києва у понеділок, 10 жовтня, постраждали вже 47 людей. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Кількість жертв не змінилась та складає 5 осіб.
Наші працівники були задіяні на 6 локаціях, куди потрапили ворожі снаряди. Станом на 12:00, загинуло 5 осіб, ще 47 отримали травми. 12 людей врятували, із них 4 - із пошкоджених будинків. Інформація щодо жертв та постраждалих буде оновлюватися.
Зараз на місцях продовжують роботу аварійно-рятувальні загони та пожежні розрахунки.
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