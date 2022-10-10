Речниця ДСНС Світлана Водолага заявила про те, що через масовану атаку Києва у понеділок, 10 жовтня, постраждали вже 47 людей. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Кількість жертв не змінилась та складає 5 осіб.

Наші працівники були задіяні на 6 локаціях, куди потрапили ворожі снаряди. Станом на 12:00, загинуло 5 осіб, ще 47 отримали травми. 12 людей врятували, із них 4 - із пошкоджених будинків. Інформація щодо жертв та постраждалих буде оновлюватися.

Зараз на місцях продовжують роботу аварійно-рятувальні загони та пожежні розрахунки.