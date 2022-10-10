Масований удар ракетами по Україні: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по містах України загинули 11 людей, шість із них - у Києві. Також у столиці постраждали 50 людей. Про це повідомляє прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.
Спочатку було 5 жертв, але одна людина (у Києві – ред.) померла в лікарні.
За інформацією керівника Національної поліції України Ігоря Клименка, під час ранкового ракетного удару по Києву загинув 41-річний полковник поліції начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.
Також, за словами Клименка, всього по Україні сьогодні від ворожих атак постраждали 87 людей.
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