Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по містах України загинули 11 людей, шість із них - у Києві. Також у столиці постраждали 50 людей. Про це повідомляє прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.

Спочатку було 5 жертв, але одна людина (у Києві – ред.) померла в лікарні.

За інформацією керівника Національної поліції України Ігоря Клименка, під час ранкового ракетного удару по Києву загинув 41-річний полковник поліції начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.

Також, за словами Клименка, всього по Україні сьогодні від ворожих атак постраждали 87 людей.