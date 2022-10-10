За діями бійців, що проходять на Півночі України, спостерігає командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Заскочити Україну зненацька вже неможливо. До потенційного наступу з півночі давно готуються українські військовики. Вояки ЗСУ тренуються давати відсіч диверсійно-розвідувальним групам. Михайло Манилюк розкаже більше.

За умовним сценарієм, дві диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорватися на територію України з сусідньої Білорусі. Одна - рухається у військовій колоні, інша - на цивільному автомобілі, аби заплутати наших військових.

Андрій, командир окремого загону спеціального призначення:

Здійснили засадні дії, знешкодили дві одиниці техніки ГАЗ 66. Та відпрацювала група захвату на цивільну машину. Тренуємося щодня. Мій підрозділ спецпризначення являється бойовим. Хлопці також з бойовим досвідом, які отримали більшість з 2014-го року, коли в нас тривала антитерористична операція на Сході України.

А це ще одна ситуація на відпрацювання. Артилеристи отримали координати пересування ворожих ДРГ від аерорзвідки. Та обстріляли непроханих гостей із мінометів!

Сергій, командир підрозділу резерву:

Відпрацювавши даний квадрат міномета, була дана вказівка, після доповіді чергового. Зачистити даний район. ОЗСП видвинувся на зачистку, основний склад здвинувся на визначений рубіж та здійснював вогневу підтримку.

За діями бійців, що проходять на Півночі України, спостерігає командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, такі навчання проводяться постійно. Адже військовослужбовці мають бути готовими до будь-яких провокацій з боку ворога.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України:

Тренування показало, що військовослужбовці здатні виконувати завдання та готові до терористичних загроз, які можуть бути у майбутньому. З розвідувальної інформації, яка постійно надається, ми знаємо, що такі можливості у ворога є. Відповідно, ми відпрацьовуємо заходи задля унеможливлення проходу ворога на територію України.

Республіка Білорусь - союзник рф в агресії проти України. З її території російське військо запускає ракети по українських містах, використовує територію країни-спільниці для скупчення своєї воєнної тахніки, бійців та диверсантів. Відтак сили оборони України постійно готуються до можливого наступу загарбників із Північного напрямку і обіцяють їм ПЕКЕЛЬНУ ЗУСТРІЧ!