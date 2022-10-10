Після декількох днів "тиші" ворог вночі знов атакував Миколаїв. Під удари також потрапили Миколаївський та Баштанський райони. Обстрілював окупант Куцурубську та Березнегуватську громади. Є постраждалі, в тому числі і дитина. Докладше про наслідки - далі.

По обласному центрі росіяни вночі випустили 10 ракет С300. Зокрема, і по спальному району. Людмила Олександрівна живе в приватному секторі. Розповідає, прилетіло неподалік від її будинку - близько першої ночі.

Людмила - жителька Миколаєва:

Это был 10-й взрыв за ночь. Мы считаем всегда. Нам было очень слышно, потому что это возле нас совсем. Бог сохранил наши дома, наши жизни.

Спочатку все спалахнуло. Та вже за 40 хвилин почалося сильне задимлення.

Людмила - жителька Миколаєва:

Горело на углу. Не знаю, что. Горело там, где сейчас лежит ракета. Я думала, это забор горит. Мы побоялись выйти с соседкой. Темно, ничего не видно. Видно только с окна, что горит.

Ракета впала біля паркану житлового будинку, але не розірвалася. Минулося без жертв. Тепер з боєприпасом працюють рятувальники.

Ракету буде вивезено та знищено встановленим порядком.

Інша ракета влучила в Університет кораблебудування. Навчальний заклад стає мішенню для окупантів вже вдруге за цю війну. Так само під час нічного обстрілу Миколаєва зачепило лінію електромережі. Постраждав і склад одного з місцевих підприємств. В результаті обстрілу виникла пожежа. Всі продукти, які там зберігалися, знищені.