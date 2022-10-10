Одинадцять людей загинули, поранених майже 90. Це остання інформація про постраждалих внаслідок ранкової масованої ракетної атаки по Україні. Під удар потрапили майже всі регіони. Цілили окупанти цілеспрямовано по мирному населенню та енергетичних об'єктах.

І однією з головних мішеней ворога сьогодні стала столиця. Київ пережив найпотужніший за півроку ракетний обстріл. Одна з ракет влучила біля Київського національного університету імені Шевченка. Ще одна - пошкодила скляний міст та дорожнє покриття Володимирської гірки. Є влучання в дитячий майданчик. Відомо про шістьох загиблих. Більше півсотні - постраждали.

Російські терористи навсмисно цілили по мирних людях. Восьма ранку - час пік. Люди їдуть на роботу, діти йдуть до школи, на дорогах затори. Зокрема, мішенню рашистів стали обʼєкти цивільної інфраструктури. Є перебої з електропостачанням та зв'язком. Олександр Васильченко від самого ранку працював у середмісті. Його репортаж - далі.

Повітряна тривога і потужні вибухи. Так сьогодні почався ранок у столиці. Тільки на розі вулиці Володимирівської і бульвара Шевченка загинуло пʼять людей. Кілька машин згоріло вщент. Одна з ракет поцілила у парк, в дитячий майданчик.

Олена, жителька Києва:

Відвезли дитину, вони одразу в укриття спустилися. А ми з мамою тут живемо неподалік і почули перший вибух, і це судячи з усього, той скляний міст. А другий вибух, ми його бачили. Впали на землю. Там біля нас посипалося скло. Перелякалися, заповзли в підвал.. Ну дуже страшно.

Втім жертв могло бути значно більше, кажуть люди, адже зранку в парку Шевченка доволі велелюдно.

Юрій, житель Києва:

Обычно я тут каждое утро гуляю после восьми утра. А сегодня решил не пойти, думаю сделаю уборку в квартире. Тут в восемь двадцать как над головой пролетело. Такой свист сумашедший. И как бахнуло. Меня аж подкинуло. И потом я думаю, что обычно они летают по две. Только подумал - и вторая летит. И я со ступенек спускался, и меня со ступенек снесло.

Ранкова повітряна тривога в столиці тривала більше шести годин. Весь цей час окупанти били ракетами переважно по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені кілька бізнес- і торговельних центрів, музеї, картинна галерея. Намагалися загарбники навіть поцілити по пішохідному скляному мосту.

Нині рятувальники і комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетних обстрілів.

Світлана Водолага, речниця ДСНС:

Сказати остаточну кількість загиблих і постраждалих ще зарано. Більше 30 постраждалих. Кількість загиблих уточнюється, тому зараз хочу звернутися до мешканців столиці - перебувати в укриттях, бо триває тривога і прогнозують сьогодні це не останній наш виклик.

За повідомленням правоохоронців, за сьогодні у столиці пошкоджено майже 70 обʼєктів інфраструктури. Громадський транспорт не курсує, а підземка виконує функції бомбосховища. Школи Києва не працюватимуть до кінця тижня. Мер міста Віталій Кличко зазначив: через обстріли можуть бути перебої в постачанні ектро- і водопостачання.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Говорить про те, що слід запастися водою і т.д.

І весь цей час поки була повітряна тривога і обстріли, тисячі людей перебували в укриттях.