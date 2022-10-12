"Бреше завжди, скрізь і у всьому": у Зеленського показали нарізку заяв путіна про Україну (відео)

Господар кремля володимир путін бреше "завжди, скрізь і в усьому", а ті хто вірить йому, "хочуть жити у кривавому божевіллі". Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк і опублікував нарізку з інтерв'ю путіна різних часів