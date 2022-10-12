Ремонт пошкоджених ниток "Північного потоку": путін висунув умову [ Редагувати ]
У середу, 12 жовтня, президент росії володимир путін заявив про те, що росія готова зайнятися ремонтом ушкоджених ниток "Північного потоку", але за умови їхнього подальшого використання.
Відремонтувати підірвані газопроводи можливо, але тільки у разі їх подальшої економічно обґрунтованої експлуатації і, звичайно, при забезпеченні безпеки маршруту - це першорядна умова.
При цьому, за словами путіна, росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період за вцілілою гілкою "Північного потоку-2".
Якщо ми з європейцями прийдемо до спільного рішення постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2" - а одна гілка, попри все, вціліла, хоча нас, на жаль, не допускають до обстеження гілки, тиск там зберігається, хоча вона може бути пошкоджена... Її потужність 27,5 млрд куб. м газу на рік, це близько 8% всього імпорту газу в Європі. росія до початку цих поставок готова, м'яч на боці Євросоюзу. Хочуть - нехай просто кран відкриють і все.
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