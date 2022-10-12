Двісті тридцять п'ять мільйонів гривень Київ надасть області на відбудову громад, які найбільше постраждали під час масованого ракетного обстрілу в понеділок. На Київщині тоді загинула одна людина, поранення отримали десятеро. Пошкоджені понад тридцять будинків і два об'єкти критичної інфраструктури.

Зараз комунальники ведуть відновлювальні роботи. Допомагають постраждалим із ремонтом і небайдужі. В одному з сіл побував Михайло Манилюк.

Це невеличке село всього за тридцять кілометрів від Києва - російське військо обстріляло у понеділок вранці. Володимир відпочивав у хаті, коли раптом почув потужний вибух!

Володимир, постраждалий:

Я якраз проснувся. Це було проста доля секунди. Як то кажуть - смерть приходить бистро. Но слава Богу - всі живі.

У селі та поблизу немає жодного військового об'єкта. Але для рашистів воювати з мирним населенням - це вже правило.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ракета приземлилася в садку. Ось на цьому місці вона врізалася в бетонний паркан і буквально розірвала його на шматки. Від вибухової хвилі навіть яблуні схилилися додолу.

Таке враження, що вулицями села пройшовся потужний торнадо. Від вибуху повигиналися металеві стовпи, дахи на будинках знищені, а цегла порозліталися - на десятки метрів!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Цей будинок буквально посічений осколками від ракети! Він прийняв на себе найпотужніший удар. Вікна двері, дах, стіни - не вціліло нічого. Будівлю тепер будуть зносити.

Ворожа ракета пошкодила в селі дев'ять будинків, три з них відремонтувати вже не можливо!

Сергій, голова об'єднаної територіальної громади:

В одному будинку просто були газові балони й там сталася пожежа. Абсолютно раптово через п'ять секунд після вибуху вже будинок горів, осколок потрапив у балони газові. Працює зараз комісія по оцінці відшкодувань.

Під час атаки всі господарі були вдома. Лише дивом люди залишилися живі!

Дві людини звернулися до лікарні з контузією, але зараз вони вже перебувають у родичів вдома.

Селяни проклинають російських терористів, які забрали в них те, що люди наживали роками.

Сергій постраждалий:

Осього стояли ворота, глянь що з них сталося. Були два метри на чотири. Мирні люди жили, і що вони наробили!? Не то що вони даже сволота - це нелюди таке можуть тільки робити.

Власників будинків, що постраждали від ракетного удару, посадовці та всі небайдужі не залишать сам на сам із їхньою бідою. Селяни вже розбирають завали…

…і допомагають перекривати дахи, аби будинки не залило під час дощу!

Сергій, голова громади:

Зараз ми уже закупили бризенти й інші матеріали для того, щоб на перший період допомогти людям, щоб дощі не зіпсували те що є. Потім плануємо ще закупити лісоматеріали і в принципі нашим колективом громади певні ремонтні роботи провести та щось відновити.

Також у селі ремонтують лінії електропередач - треба якнайшвидше повернути в домівки світло.

Олександр, електрик:

Відновлюємо тимчасове електропостачання, тому що пошкоджені лінії, опори. Приїде РЕС - зробить на постійній основі.

Російські терористи своїм масованим обстрілом у понеділок, певно, хотіли залякати українців. Натомість люди навпаки згуртувалися й взялися разом відновлювати те, що постраждало. Вкотре довівши, що українці - нація безстрашна та непереможна!