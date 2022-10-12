Українців просять обмежити споживання електроенергії вранці і ввечері та не користуватися кількома потужними приладами одночасно. Це може допомогти уникнути вимушених відключень світла.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Повідомляється, що сьогодні з 8:00 Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж вчора. Тому диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Зазначається, що головна причина обмежень - необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене ворожими ракетними обстрілами. Так, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень.

"Будь ласка, дорогі українці, ви всі в ці дні трохи енергетики. Допоможіть нам. Ваша робота - добровільно зменшити споживання електроенергії і ставитися до нього розумно. Як показав сьогоднішній ранок, розумне електроспоживання вже має стосуватися не лише вечірніх годин, але й ранку", - повідомляють в "Укренерго".

Українців не закликають не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просять ставитися до електроспоживання розсудливо вранці - з 8:00 до 11:00 і ввечері - з 17:00 до 23:00.

Так, найменший рівень споживання електроенергії - вночі. Саме у цей час краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади.

Вдень українцям рекомендують не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці і особливо ввечері, коли споживання найбільше, - звести до мінімум користування електрикою.

"Кожен неувімкнений прилад - допомога енергетику, який в цей момент лагодить проводи на висоті 30 метрів або трансформатор, щоб забезпечити вам стале енергоживлення", - додають в "Укренерго".