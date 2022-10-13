Як зігрітися, коли довго нема світла?

Однак варто все ж підготуватися до будь-яких сценаріїв. Зокрема, і до найтемнішого, каже моя колега Анна Каменєва. Тож що варто мати кожному на випадок, якщо в домі зникне світло, - дивіться в її матеріалі.

Що робити, коли раптово вдома зникло світло?

Масований ракетний обстріл, перебої з електрикою і віялові відключення. Українці побігли до магазинів та на ринки. Запасатися.

- Хочемо генератор купить, мені для холодильника, телевізорів.

- Ось беремо, бачите. Це газовий балончик для того, щоб готувати їжу на таких керасиночках.

- У меня фонарь на солнечной батарее. Классная штука, днём зарядил, вечером светит.

- Для чого свічки купуєте? - Для обігріву, щоб були про запас.

- Рекомендую усім 3-4 свічки мати вдома. Вона ж не буде постійно горіти.

Марина Шелест, виконувачка обов'язків комерційного директора торговельного центру:

Акумуляторні ліхтарі Power-банк, електростанції навіть не бюджетного рівня. Генератор, генератор номер 1 були.

То що ж має бути вдома на випадок блекауту?

Анна Каменєва, кореспондентка:

Один із бюджетних варіантів - це свічки. Ціни - різне від 25, 30, 35 грн. Є і дорожчі, але горять довше. От приміром така свічка, на ній пише, що горітиме вона 80 годин.

Сергій свічку обирає, аби зробити обігрівач. Ділиться лайфхаком.

Сергій, покупець:

Вы берёте две миски, ставите вот так вот внизу, ставите свечку, а наверх вы засыпаете ко мне. И всё. - Тепло буде? - Конечно, любовь украинская греет, мы победим все равно. Мы даже такими обогревателями сможем обогреться.

Експерти радять так звані чайні свічки.

Денис Мельничук, засновник сайту з туризму та виживання:

Вони нижчі, тому їх складніше перекинути, особливо актуально, якщо у вас там є тварини, діти. Таких от 5 чайних свічок вам буде достатньо для того, щоб обігріти невеликий простір навколо себе.

Ще одна порада - мати ліхтарі. І батарейки до них.

Володимир Акуленко, продавець:

Ценовая политика фонариков от 160 грн, заканчивая 400, а то 500. В среднем одного такого фонарика хватает работы 2-3 часа.

В останні дні на ліхтарі попит шалено зріс, кажуть продавці.

Марина Шелест, виконувачка обов'язків комерційного директора торговельного центру:

Був ажіотаж теж на цей товар після закінчення повітряної тривоги - просто ця вітрина була пуста. Маємо такі от портативні маленькі, налобні. Ще в нас в асортименті представлені великого формати акумуляторні ліхтарі і ліхтарі на сонячних батареях.

До речі, зі звичайного ліхтарика можна зробити і світильник.

Денис Мельничук, засновник сайту з туризму та виживання:

Можна взяти такий от ліхтарик, просто набрати в невеличку півлітрову прозору пляшку трошки водички,встановити його на горлечко зверху і ви таким чином отримуєте світильничок.

Зріс попит нині і на зарядні станції - їх вистачає, кажуть консультанти, на тиждень. Популярні й генератори. Вони бувають дизельні і бензинові. Але тут - і ціни відповідні. Такі підходять для приватних будинків:

Руслан Ісаєв, категорійний менеджер торговельного центру:

Розрахунок використання палива іде в залежності від потужності генератора, але складає в середньому десь 8-10 годин безперервної роботи.

Для квартир радять бензинові генератори - вони тихіші.

Руслан Ісаєв, категорійний менеджер торговельного центру:

Зараз трохи ціни гуляють, але десь середньому від 25 до 30.000 грн. Це якщо брати потужність 1.6-2 кіловат. Там паливо хватає десь на 4 години. Холодильник, комп'ютер можна підключити, заряджати там побутові гаджети,телефони.

От щодо телефонів - павер-банки або авто-зарядка - це теж маст-хев. Нема електрики, скоріше за все не буде і води. Треба зробити запаси. Із розрахунку - 3 літри на людину питної води. І 10-12 літрів - технічної. Треба запастися і їжею, яка не псується без холодильника, або продуктами швидкого приготування.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Користуються популярністю і туристичні пальники. От приміром такий, до нього йдуть одноразові балони, яких вистачає на 2 з половиною години, тобто приготувати їсти чи заварити чаю буде цілком достатньо.

Прикупити варто і змінні балони до таких пальників. Ціни різні. Є і бюджетний варіант - сухе пальне. Пані Людмила, каже, зараз його купують часто.

Людмила Федорчук, продавчиня на ринку:

Можна чашку чая спокійно на 1 закип'ятити. 40грн, тут 8 таблеток. Вистачає можна по жарити яйця, підготувати ввечері. Ну на цій упаковці можна вечерю спокійно приготувати на сім'ю.

Як зігрітися, коли довго нема світла? Передусім, гарно вдягнутися:

Денис Мельничук, засновник сайту засновник сайту по туризму, виживанню і спорядженню:

Це в 1-у чергу різноманітні светри, теплі фліси з довгим ворсом, наприклад одяг з натурального пуху або з синтетичних, його замінник. Просто додавши шапку, шарф, теплі рукавиці і так далі, ви уже можете позбутися цих втрат тепла.

Перебувати усій сімʼї краще в одній кімнаті.

Денис Мельничук, засновник сайту засновник сайту по туризму, виживанню і спорядженню:

Якщо у вас старі там вікна, то краще подбати про те, щоб їх утеплити. Заклеїти, мінімізувати взагалі по квартирі всі можливі протяги і також можна закривати штори.

Ковдри, пледи, спальні мішки - теж стануть у нагоді. І навіть у квартирі можна поставити намет. Буде тепліше.