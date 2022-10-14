Danone продає бізнес у росії [ Редагувати ]
Компанія з виробництва молочних продуктів Danone оголосила про вихід з ринку росії. Бізнес передадуть іншому власнику.
Про це повідомляє Danone.
"Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом Essential Dairy and Plant-based у росії. Danone вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів і партнерів", - йдеться у повідомленні.
Danone була лідером у виробництві молочних продуктів у рф.
Компанія працювала в росії протягом 30 років і представлена брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростишка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac, "Тьома" ", Nutrilon, "Малютка" та Evian.
При цьому в Danone оцінили збитки від передачі бізнесу в 1 млрд євро.
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