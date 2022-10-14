Правоохоронці викрили чотири схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Організаторів схем затримали.

СБУ затримала вісьмох організаторів у Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях.

Вони підробляли документи, зокрема довідки про непридатність чи наявність інвалідності. Також вони обіцяли вивезти ухилянтів за кордон поза пунктів пропуску.

Зловмисники оцінювали свої "послуги" від 1,8 до 7 тисяч доларів з людини.

Шахрай з Дніпра використовував заходи конспірації і напряму не зустрічався із "замовниками". Для їх пошуку, подальшої комунікації та передачі грошей використовував лише особисті зв’язки. Він не спілкувався через месенджери або електронну пошту.

В Одеській області викрили ще дві схеми. До організації однієї з них був причетний чиновник. Він шукав "клієнтів" через посередника в месенджерах. Чиновника та спільника затримали "на гарячому".

У Закарпатській області на нелегальному переміщенні ухилянтів спеціалізувалося ціле злочинне угруповання. Зловмисники налагодили трафік через річку, що проходить поблизу кордону. Для прихованого "супроводу" своїх клієнтів вони через тепловізор відстежували прикордонників.

Усім фігурантам оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.