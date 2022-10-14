Скільки ракет залишилося у росії: Резніков дав відповідь [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що росія витратила вже дві третини свого арсеналу ракет. Проте у її запасах ще понад 600 ракет різних типів.
Про це він заявив у Twitter.
Демілітаризація росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів.
За даними Міноборони, до початку повномасштабної війни рф мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.
Наразі в арсеналі росії залишилося:
- 124 ракети для "Іскандерів";
- 272 "Калібри";
- 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.
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