У російському Бєлгороді уламки ракети впали на багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив мер міста Антон Іванов.

Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там.

У міських Telegram-каналах з'явилися фотографії пошкодженого верхнього поверху багатоповерхівки. Даних про загиблих та постраждалих наразі немає.

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков повідомив, що місто обстріляли ЗСУ, однак пізніше видалив це повідомлення.

Найвірогідніше російські військові під час обстрілу Харкова влучили ракетою по цивільному будинку.