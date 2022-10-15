ЗСУ показали відео знищення ворожого гелікоптера на півдні України (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові вчора вночі знищили ворожий ударний гелікоптер, ймовірно Ка-52.
Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
Збиту ворожу ціль на свій рахунок записали військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного сполучення "Південь".
по темі
Минулої доби українські військові ліквідували ще 500 російських солдатів
російська армія продовжує наступ у Бахмутському районі Донецької області
У четвер, 13 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
Збройні сили України потроху просуваються в Луганській області вперед
У неділю, 9 жовтня, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що українські захисники завдали дев'ять успішних авіаударів по росіянах