Тих, хто тікає від війни розселяють у санаторіях та лікарнях

Людей літнього віку евакуйовують з Дніпропетровщини. З громад, які під обстрілами, їх доправляють до західних регіонів України. Там розселяють у санаторіях та лікарнях. Що потрібно, щоб скористатися такою можливістю - дивіться далі.

До ста снарядів за ніч окупанти випускають по мирному місту Нікополь. Ворог гатить по людях і касетними, і запалювальними снарядами. Обстріли тривають і в день, і вночі. Місцеві жителі дедалі більше погоджуються на евакуацію. На залізничному вокзалі з речами зустрічаємо пана Анатолія з дружиною. Подружжя пенсіонерів каже, жити у власній домівці - дуже лячно.

Анатолій Руденко, житель Нікополя:

Дуже серьезно і очень много стріляють. І попаданіє, есть і жертви. Руйнування великі і домов і квартір, куда тільки не попалає. Ніхто не знає, летять снаряди в різні сторони города Нікополь. В мене рядом прилетіло до соседа. Пів дома немає. Пів криші немає, нічого немає. І чуть дальше тоже самоє.

Нікополь під масованими ворожими обстрілами вже декілька місяців. У місті понівечені сотні будинків. Зруйновані і багатоповерхівки, і приватні будинки. Залишатися надалі під російським вогнем у пенсіонерів вже не вистачає, ані сил, ані здоров'я.

Анатолій Руденко, житель Нікополя:

Їдемо в тихе місто, де не стріляють.

Серед пасажирів на евакуацію і 62-річна Надія Виноградова з Синельниківського району. Більше як пів року жінка намагалася вижити під обстрілами. Зізнається, більше терпіти немає сил.

Надія Виноградова, жителька Синельниківської громади:

Ми на межі двох областей Запорізької та Донецької. Практично спати не возможно. На город вийти тоже страшно. Приліт за прилітом. Якщо в тебе нервова система вже нарушена, а ти не спиш днями, місяцями. Ніякі препарати не помогають. Ночью боїшся, днем тоже боїшся.

На пероні чекають на черговий евакуаційний рейс понад два десятки пасажирів. З-під обстрілів евакуюють людей похилого віку та з інвалідністю. Для охочих виїхати з небезпечних громад - Криворізького, Синельниківського та Нікопольського районів - у потязі виділили окремий вагон. Залізницею людей відправляють до західних регіонів України.

Ганна Счастливець, начальниця відділу Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА:

Зустрічаюча сторона допомагає в оформленні документів необхідних і виплат для ВПО. Людей всіх ставлять на облік, ще додаткових у закладах охорони здоров'я. Заключається декларація з сімейним лікарем. Тобто люди знаходяться на повному медичному обслуговуванні.

Тих, хто тікає від війни розселяють у санаторіях та лікарнях. Усе фінансування на себе взяла держава. Евакуація безкоштовна та добровільна. Аби виїхати, людям потрібно звертатися до місцевої влади. Або органів соцзахисту за місцем проживання. Так з Дніпропетровщини вже евакуювалося понад 200 людей.