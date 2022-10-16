Людей літнього віку евакуйовують з Дніпропетровщини [ Редагувати ]
Людей літнього віку евакуйовують з Дніпропетровщини. З громад, які під обстрілами, їх доправляють до західних регіонів України. Там розселяють у санаторіях та лікарнях. Що потрібно, щоб скористатися такою можливістю - дивіться далі.
До ста снарядів за ніч окупанти випускають по мирному місту Нікополь. Ворог гатить по людях і касетними, і запалювальними снарядами. Обстріли тривають і в день, і вночі. Місцеві жителі дедалі більше погоджуються на евакуацію. На залізничному вокзалі з речами зустрічаємо пана Анатолія з дружиною. Подружжя пенсіонерів каже, жити у власній домівці - дуже лячно.
Анатолій Руденко, житель Нікополя:
Дуже серьезно і очень много стріляють. І попаданіє, есть і жертви. Руйнування великі і домов і квартір, куда тільки не попалає. Ніхто не знає, летять снаряди в різні сторони города Нікополь. В мене рядом прилетіло до соседа. Пів дома немає. Пів криші немає, нічого немає. І чуть дальше тоже самоє.
Нікополь під масованими ворожими обстрілами вже декілька місяців. У місті понівечені сотні будинків. Зруйновані і багатоповерхівки, і приватні будинки. Залишатися надалі під російським вогнем у пенсіонерів вже не вистачає, ані сил, ані здоров'я.
Анатолій Руденко, житель Нікополя:
Їдемо в тихе місто, де не стріляють.
Серед пасажирів на евакуацію і 62-річна Надія Виноградова з Синельниківського району. Більше як пів року жінка намагалася вижити під обстрілами. Зізнається, більше терпіти немає сил.
Надія Виноградова, жителька Синельниківської громади:
Ми на межі двох областей Запорізької та Донецької. Практично спати не возможно. На город вийти тоже страшно. Приліт за прилітом. Якщо в тебе нервова система вже нарушена, а ти не спиш днями, місяцями. Ніякі препарати не помогають. Ночью боїшся, днем тоже боїшся.
На пероні чекають на черговий евакуаційний рейс понад два десятки пасажирів. З-під обстрілів евакуюють людей похилого віку та з інвалідністю. Для охочих виїхати з небезпечних громад - Криворізького, Синельниківського та Нікопольського районів - у потязі виділили окремий вагон. Залізницею людей відправляють до західних регіонів України.
Ганна Счастливець, начальниця відділу Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА:
Зустрічаюча сторона допомагає в оформленні документів необхідних і виплат для ВПО. Людей всіх ставлять на облік, ще додаткових у закладах охорони здоров'я. Заключається декларація з сімейним лікарем. Тобто люди знаходяться на повному медичному обслуговуванні.
Тих, хто тікає від війни розселяють у санаторіях та лікарнях. Усе фінансування на себе взяла держава. Евакуація безкоштовна та добровільна. Аби виїхати, людям потрібно звертатися до місцевої влади. Або органів соцзахисту за місцем проживання. Так з Дніпропетровщини вже евакуювалося понад 200 людей.
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Людей там закликають не вмикати потужні прилади без потреби. Бо кожен заощаджений кіловат йде на підтримку роботи лікарень, громадського транспорту та іншої критичної інфраструктури.
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