Створювати 3D-моделі понівечених обстрілами архітектурних пам'яток почали в Харкові. Об'ємна модель фіксує стан будівлі, точно її вимірює й оцінює, які конструктивні елементи ще вціліли, а які треба укріплювати чи міняти. Спеціальне обладнання подарували благодійники. Згодом із таких моделей можна створити електронний архів архітектурних пам'яток. Як це працює - розкажуть наші харківські кореспонденти.

Ці кадри ми знімали шостого липня. Росіяни вдарили по Новобаварському району. Ракетами зруйнували дві адміністративні будівлі. Одна з них - пам'ятка архітектури. За проєктом архітектора Костянтина Тона будинок звели ще у 1832. Він пережив революцію та дві війни. Але не встояв під навалою росіян. Біля понівеченої будівлі зараз кладуть асфальт. А архітектори - прийшли, щоб відтворити 3D-модель архітектурної пам'ятки.

Дмитро Юрченко, провідний інспектор відділу охорони пам'яток архітектури Департаменту містобудування Харківської ОВА:

Это памятник архитектуры, у нас по закону про охорону культурної спадщини у нас нет такого понятия, как демонтировать памятник архитектуры. Такие вещи нужно восстанавливать. Тем более, это здание было достаточно красивое.

Роблять це за допомогою спеціального 3D-сканера, його подарували благодійники.

Данило Єлфімов, представник КП "Харківський регіональний консультаційний центр" Харківської обласної ради:

Він автоматично проводить сам всю фіксацію. Він знімає декілька мільйонів точок. Він знімає і фотофіксацію, і відеофіксацію. І надалі ці дані можуть використовуватись без потрібного обміру.

Щоб на планшеті з'явилася модель будинку, прилад декілька разів сканує об'єкт, фіксує мільйони точок, які спеціальна програма з'єднає і створює об'ємне зображення.

Вот уже видно готовую часть вот этого вот фасада. Т.е. мы сейчас дальше переходим туда. И вот присходит наложение - голубой - это второе сканирование, оранжевое - это первое сканирование. Будет 3-е, 4-е, 5-е, будем сканировать столько, сколько надо, пока не соберем всю модель.

А щоб відсканувати дах - будуть використовувати ще й квадрокоптер. Зруйнованих елементів на 3D-моделі не буде. Зате в ній міститимуться всі розміри будівлі. Сканер пройдеться навіть там, куди не дістане людина.

Дмитро Юрченко, провідний інспектор відділу охорони пам'яток архітектури Департаменту містобудування Харківської ОВА:

Это уже проектировщик будет использовать саму модель, уже поврежденную, у них будут все размеры, они будут понимать где какая трещина идет. Где обвалилась балка, где перекрытие ни на что не опирается, они будут понимать, какую конструкцию нужно заменить где усилить, где обшить, где частично демонтировать и заново воссоздать.

Фахівці вже почали сканувати й зруйнований музей Сковороди. Далі на черзі - будівля обласної адміністрації, понівеченого Палацу Праці. Архітектори планують відсканувати спершу всі пошкоджені будівлі, щоб згодом створити електронний реєстр моделей пам'яток архітектури. Віртуальну базу, де зберігатимуться 3D-моделі об'єктів культурної спадщини.