У росію почали приходити похоронки з повідомленнями про загибель в Україні нещодавно мобілізованих. Про це повідомляє The Guardian.

Смерті зафіксовані буквально через кілька тижнів після оголошення путіним часткової мобілізації в росії.

Перші труни зараз повертаються до росії з України, привозячи останки простих росіян, яким спочатку обіцяли швидку "спецоперацію", а тепер закликали йти воювати.

На думку західних журналістів, їхня смерть "може стати ще одним переламним моментом для росії".

Новоспечені солдати загинули через кілька тижнів після оголошення Володимиром Путіним мобілізації 21 вересня.

13 жовтня Челябінська область повідомила про загибель 5 мобілізованих солдатів з єдиного військового комісаріату. Ще 4 особи померли у Красноярському краї.

Посилаючись на дані російської служби ВПС, The Guardian пише, що ще 14 людей померли, не дійшовши до фронту, з причин, включаючи самогубства, серцеві напади, бійки та інші загадкові недуги.

Видання також наводить слова президента рф володимира путіна, який на прес-конференції в столиці Казахстану Астані в п'ятницю, 14 жовтня, заявив, що в Україні вже воюють 16 тисяч мобілізованих військовослужбовців і що 222 тисячі росіян вже призвано.

Мобілізація в росії супроводжується повідомленнями про зневагу, незрозумілі смерті та самогубства.

Автори статті наводять кілька подібних прикладів: