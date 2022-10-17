Київ атакували дрони-камікадзе: нові подробиці та відео [ Редагувати ]
Рано вранці у понеділок, 17 жовтня, під час повітряної тривоги, у Києві пролунало кілька вибухів. росіяни атакували столицю дронами-камікадзе.
За попередніми даними, пролунало три вибухи. За словами киян, сильно бахнуло десь у районі Політехнічного університету.
На місці "прильоту" виникла сильна пожежа.
"В результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - повідомив мер міста Віталій Кличко.
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