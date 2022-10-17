У Києві лунають нові вибухи: що відбувається [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Київській області та самому Києві зранку 17 жовтня лунають вибухи - працюють сили протиповітряної оборони Збройних сил України.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - написав він.
Ось як виглядають уламки одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.
Також мер столиці повідомив про нові вибухи в центрі Києва.
Нагадаємо, зранку 17 жовтня російська армія вдарила дронами-камікадзе по Києву. Щонайменше два вибухи пролунало в Шевченківському районі столиці. У результаті там спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, пошкоджено також житлові будинки.
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