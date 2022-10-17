Атака дронів: у Києві повідомляють про нові вибухи [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Києві пролунали ще кілька вибухів. Це сталося після атаки іранських дронів-камікадзе.
Про це повідомляє в Telegram мер Віталій Кличко.
За його словами, вибухи пролунали у Шевченківському районі столиці.
У столиці та Київській області триває повітряна тривога. Її оголосили о 6:12.
Крім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє, що один з дронів влучив у багатоповерхівку.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе.
Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі.
У міській військовій адміністрації заявили, що окупанти продовжують завдавати удари по об'єктах критичної інфраструктури. Жителів столиці просять залишатися в укриттях.
по темі
Рано вранці у понеділок, 17 жовтня, під час повітряної тривоги, у Києві пролунало кілька вибухів
Служба безпеки викрила зрадника, який коригував ракетні удари росіян по Києву
У Києві внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка
Кількість загиблих та поранених у столиці встановлюється
Центр Києва зранку 17 жовтня перекрили через російську атаку дронами-камікадзе