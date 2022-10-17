У Києві пролунали ще кілька вибухів. Це сталося після атаки іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє в Telegram мер Віталій Кличко.

За його словами, вибухи пролунали у Шевченківському районі столиці.

У столиці та Київській області триває повітряна тривога. Її оголосили о 6:12.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє, що один з дронів влучив у багатоповерхівку.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе.

Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі.

У міській військовій адміністрації заявили, що окупанти продовжують завдавати удари по об'єктах критичної інфраструктури. Жителів столиці просять залишатися в укриттях.