І терапія, і допомога. На Закарпатті відбувся дог-фест "Разом до перемоги". Власники тварин приїхали з усієї України, долучилися кінологи, а публіка состерігала, як собаки позують перед фотокамерами, виконують команди, охороняють та шукають людей. До того ж, мета заходу шляхетна - зібрати гроші для потреб собак на фронті.

Хансу всього півтора роки, але він вправно виконує команди своєї юної власниці. Світлані 14, і дівчина вже мріє стати професійним кінологом.

Світлана - жителька Мукачевого:

Дуже тяжко мені було з ним, він не хотів слухатися мене, а потом я з ним, з його характером впоралася. Спочатку я його вчила жестами, а потім словами, слова він не дуже розумів, а потім вже так. Тебе не просили говорити, ти тоже рішив поговорити.

Поки Ханс намагається нам щось розповісти, Халк - виконує завдання. Має знайти зниклу людину. Навчався цього нещодавно.

Пан Чоба – кінолог:

По слідовній роботи ми почали з ним займатися після початку війни. Ми лише, якоби любітєлі, але в нас є хороші інструктора, є в нас хороша собака, я думаю будемо і дальше досягати хороших результатів і допоможемо у поісках пропавших людей.

Взяти участь у Дог-фесті приїхали власники тварин з різних міст. Емі привезли аж із Полтави. Юна коргі ще не виступала, та вже зібрала аудиторію прихильників навколо.

Собачий фестиваль в Ужгороді організували господарі собак та кінологи Закарпаття. Собаки боролися за першість у різних конкурсах, показали свої знання, а ще тішили глядачів, особливо наймолодших.

Емілія - гостя фестивалю:

Хочу теж мати такого песика і мені дуже сподобалися такі песики.

Михайло - гість фестивалю:

Прийшли дивитися на зоопарк, але попали на цю виставку. Я якби знав, що тут така виставка, я би взяв свого пса.

Та цього року у заходу ще й благодійна мета.

Тетяна Рідшина - організаторка фестивалю:

Ми вирішили під це зібрати людей, зібрати кошти для ЗСУ. Для того, щоб підтримати тих собак, які є на фронті.

До участі зареєструвалося понад пів сотні учасників. Собаки різних порід, від найбільших до найменших.

Ольга - жителька Ужгорода:

Вона в нас не породна, вона в нас з притулку. Хотілося показати взагалі в принципі всім, що не тільки собакипородні можуть бути гарні, талановиті, викунувати команди.

Зібрані під час Дог-фесту кошти організатори передали волонтерам для Закарпатських військових.