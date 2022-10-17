На Закарпатті відбувся дог-фест "Разом до перемоги" [ Редагувати ]
І терапія, і допомога. На Закарпатті відбувся дог-фест "Разом до перемоги". Власники тварин приїхали з усієї України, долучилися кінологи, а публіка состерігала, як собаки позують перед фотокамерами, виконують команди, охороняють та шукають людей. До того ж, мета заходу шляхетна - зібрати гроші для потреб собак на фронті.
Хансу всього півтора роки, але він вправно виконує команди своєї юної власниці. Світлані 14, і дівчина вже мріє стати професійним кінологом.
Світлана - жителька Мукачевого:
Дуже тяжко мені було з ним, він не хотів слухатися мене, а потом я з ним, з його характером впоралася. Спочатку я його вчила жестами, а потім словами, слова він не дуже розумів, а потім вже так. Тебе не просили говорити, ти тоже рішив поговорити.
Поки Ханс намагається нам щось розповісти, Халк - виконує завдання. Має знайти зниклу людину. Навчався цього нещодавно.
Пан Чоба – кінолог:
По слідовній роботи ми почали з ним займатися після початку війни. Ми лише, якоби любітєлі, але в нас є хороші інструктора, є в нас хороша собака, я думаю будемо і дальше досягати хороших результатів і допоможемо у поісках пропавших людей.
Взяти участь у Дог-фесті приїхали власники тварин з різних міст. Емі привезли аж із Полтави. Юна коргі ще не виступала, та вже зібрала аудиторію прихильників навколо.
Собачий фестиваль в Ужгороді організували господарі собак та кінологи Закарпаття. Собаки боролися за першість у різних конкурсах, показали свої знання, а ще тішили глядачів, особливо наймолодших.
Емілія - гостя фестивалю:
Хочу теж мати такого песика і мені дуже сподобалися такі песики.
Михайло - гість фестивалю:
Прийшли дивитися на зоопарк, але попали на цю виставку. Я якби знав, що тут така виставка, я би взяв свого пса.
Та цього року у заходу ще й благодійна мета.
Тетяна Рідшина - організаторка фестивалю:
Ми вирішили під це зібрати людей, зібрати кошти для ЗСУ. Для того, щоб підтримати тих собак, які є на фронті.
До участі зареєструвалося понад пів сотні учасників. Собаки різних порід, від найбільших до найменших.
Ольга - жителька Ужгорода:
Вона в нас не породна, вона в нас з притулку. Хотілося показати взагалі в принципі всім, що не тільки собакипородні можуть бути гарні, талановиті, викунувати команди.
Зібрані під час Дог-фесту кошти організатори передали волонтерам для Закарпатських військових.
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