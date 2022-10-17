Благодійну акцію "Зігрій захисників" провели волонтери у Луцьку [ Редагувати ]
Благодійну акцію "Зігрій захисників" провели волонтери у Луцьку. Вони організували осінню фотосесію для охочих. Натомість - просили задонатити гроші для потреб українських воїнів на передовій. Як це було - наші кореспонденти бачили.
Волонтери облаштували фотозону в центрі міста й запрошують перехожих зробити світлину.
Ірина, жителька Луцька:
Вирішили також долучитися. Маємо один одному допомагати і зігрівати.
Катерина Кот, волонтерка:
Ці гроші будуть використані на закупівлю буржуйок, термобілизни, флісових речей - все для того, щоб ми змогли зігріти наших бійців. Будь-який наш донат, навіть від 1 гривні, зараз важливий.
Чимало перехожих просто кладуть гроші до благодійної скриньки. Дехто -залюбки позує.
Тетяна Полуектова, жителька Луцька:
І допомогти зігріти захисника, і сфотографуватися. Багато дівчат, як і хлопців, теж люблять фотографуватися, то чому б не поєднати це.
Марія, жителька Києва:
Ми не можемо відчути, як там на передовій, наскільки там і жарко, і холодно і як на контрастах це все працює. Тому зі свого боку ми робимо все, що можемо.
Фотозону облаштували волонтери-декоратори. Кілька луцьких фотографів зголосилися робити світлини.
Любомир Мудрик, фотограф:
Переважно, діти фотографуються. Їм цікаво взаємодіяти з реквізитом на фотозоні, подивитися на калину, на кошики і побачити себе потім в об'єктиві камери, як вони потім будуть виглядати.
Акція "Зігрій захисників" кілька днів тривала і в навчальних закладах Луцька. Завдяки цьому волонтери зібрали близько 300 тисяч гривень.
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