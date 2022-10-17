Благодійну акцію "Зігрій захисників" провели волонтери у Луцьку. Вони організували осінню фотосесію для охочих. Натомість - просили задонатити гроші для потреб українських воїнів на передовій. Як це було - наші кореспонденти бачили.

Волонтери облаштували фотозону в центрі міста й запрошують перехожих зробити світлину.

Ірина, жителька Луцька:

Вирішили також долучитися. Маємо один одному допомагати і зігрівати.

Катерина Кот, волонтерка:

Ці гроші будуть використані на закупівлю буржуйок, термобілизни, флісових речей - все для того, щоб ми змогли зігріти наших бійців. Будь-який наш донат, навіть від 1 гривні, зараз важливий.

Чимало перехожих просто кладуть гроші до благодійної скриньки. Дехто -залюбки позує.

Тетяна Полуектова, жителька Луцька:

І допомогти зігріти захисника, і сфотографуватися. Багато дівчат, як і хлопців, теж люблять фотографуватися, то чому б не поєднати це.

Марія, жителька Києва:

Ми не можемо відчути, як там на передовій, наскільки там і жарко, і холодно і як на контрастах це все працює. Тому зі свого боку ми робимо все, що можемо.

Фотозону облаштували волонтери-декоратори. Кілька луцьких фотографів зголосилися робити світлини.

Любомир Мудрик, фотограф:

Переважно, діти фотографуються. Їм цікаво взаємодіяти з реквізитом на фотозоні, подивитися на калину, на кошики і побачити себе потім в об'єктиві камери, як вони потім будуть виглядати.

Акція "Зігрій захисників" кілька днів тривала і в навчальних закладах Луцька. Завдяки цьому волонтери зібрали близько 300 тисяч гривень.