Атака дронів: у МВС звернулися до власників зброї [ Редагувати ]
Власників зброї закликали не збивати ворожі дрони-камікадзе самостійно. Це може призвести до травмування. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.
Глава МВС звернувся до українців після сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе.
Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, - ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони.
Міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.
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