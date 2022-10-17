Власників зброї закликали не збивати ворожі дрони-камікадзе самостійно. Це може призвести до травмування. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

Глава МВС звернувся до українців після сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе.

Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, - ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони.

Міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.