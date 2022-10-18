Минулої ночі ворог атакував Миколаївщину дронами-камікадзе. Чотирьох "Шахедів" збили сили протиповітряної оборони командування "Південь", ще одного приземлила тероборона.

З важкої артилерії ворог обстріляв миколаївську громаду на узбережжі. Під вогонь окупантів потрапили й села вздовж лінії розмежування. Обласний центр атакували ракетами С-300. Одна з них забрала життя 56-річного чоловіка - він загинув під завалами. Докладніше - Марина Михайловська.

Нова ніч і нові обстріли. Близько третьої ночі рятувальники отримали виклик - зруйновано 2-поверховий житловий будинок в центрі Миколаєва.

Споруда стара. Обстріл її суттєво пошкодив. Бійці ДСНС вручну розбирали завали між поверхами. Чоловік, який жив в одній з квартир, загинув на місці. Врятувати вдалося лише його собаку.

Олександр Бузун, заступник начальника Оперативно-координаційного центру:

Внаслідок проведення аварійно-рятувальних робіт було вилучено тіло чоловіка, 56 років. До проведення робіт було задіяно шість одиниць техніки та 25 осіб особового складу.

Другий приліт - за декілька кварталів. Вирва біля монумента покровителю міста - Святому Миколаю. В цьому сквері на пішохідній вулиці вдень зазвичай багато людей. Лариса розповідає, пощастило, що обстріл стався вночі. Жінка працювала в громадській вбиральні. Дивується, чому її робоче місце стало мішенню для російських ракет.

Лариса, працівниця громадської вбиральні:

Нема слів! Сильний мені стратегічний об'єкт! Я не знаю, що це буде, і коли це все закінчиться. Страшно, конечно. Все розрушене. Куда це.

Прилетіло вночі й на квітковий ринок. Половину яток розтрощило. Картинна галерея, кафе і житлові будинки неподалік тепер треба повністю відбудовувати. Помешкання Олександра також пошкоджене. Його з дружиною врятувало лише те, що цієї ночі вони спали не вдома, а в підвалі.

Олександр Скляр, мешканець пошкодженого будинку:

Это была С-300. Взырыв очень мощный у нее, взрывная волна сильная. Осколков очень много. Это ж ракета, которая подрывает самолет взрывной волной. Два квартала - ни одного государственного здания нет. Я не говорю уже о том, что военных.

Зачепила вибухова хвиля і музичну школу, і будинки напроти. Вікна та балкон Наталії Дмитрівни тепер без скла. Як закривати їх, жінка не розуміє, адже в ЖЕКу кажуть, матеріалів уже немає.

Наталія Дмитрівна, мешканка пошкодженого будинку:

Два окна и балкон, все стекла полетели. 5 этаж. Еще и крыша поднялась. Крыша разрушена. У кого помощи просить. Пообещли, что пленку дадут, пока нет.

В Миколаївській ОВА припускають, що декілька ракет мали ціллю міські будівлі поліції. Проте у росіян із влучанням як зажди - не дуже добре.

Дмитро Плетенчук - пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Росіяни зрозуміли, що не зможуть захопити Миколаїв в ході наших контрнаступальних дій. Зазвичай такі будівлі вони залишають для себе в надії окупувати цю територію і надалі використовувати їх за призначенням.

Загалом по Миколаєву з ночі випустили щонайменше п'ять ракет. Попередньо всі вони з протиповітряної системи С-300.