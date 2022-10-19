І ще один поплічник росії у цій війні - білорусь. Самозванець лукашенко вже давно підкладає території своєї країни під війська росфедерації - в якості полігону та плацдарму для атак на Україну. Саме звідти по українських мирних містах запускають ракети, а останнім часом й іранські дрони.

Крім того, білорусь надає російській армії свій арсенал! Минулого тижня лукашенко оголосив контртерористичну операцію на кордонах. До країни прибувають дедалі нові й нові ешелони з російською технікою і солдатами.

А що ж армія білорусі? За даними українського генштабу, там триває прихована мобілізація. Готують операторів зенітних установок і танкові екіпажі... Тож, яка вона - міць білоруського війська? Відповідь шукав Богдан Вербицький.

Одна з головних інтриг війни: чи підуть білоруси?

олександр лукашенко, вважає себе президентом білорусі.

Всегда ты испытываешь какое-то напряжение.

Бо які тільки заяви не лунали від лукашенка від 24 лютого.

Недооцінювати противника ніколи не можна. Треба його оцінювати об'єктивно.

Давайте спробуємо. Чи має ким воювати лукашенко? Що таке армія білорусі? Чи буде там мобілізація?

Не боитесь ли вы эскалации... - Боюсь.

Давно такого не було. Минулого тижня самопроголошений президент білорусі і в турне з'їздив - в Астану (на саміт по взаємодії в Азії), і інтерв'ю західному виданню дав. Тож став справжнім ньюзмейкером. Головна новина, звісно, контртерористична операція на кордонах.

олександр лукашенко, самопроголошений президент білорусі:

Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены, в союзе беларуси и россии, в связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы ввели режим контртеррористической операции и начали развертывание группировки буларусской и российской на Западном направлении.

Тобто, за словами диктатора, війська розгортуються не на україно-білоруському кордоні, а на рубежі з Польщею і Литвою. Мовляв, такі домовленості з путіним.

олександр лукашенко, вважає себе президентом білорусі:

Такой уровень взаимоотношений, как между президентом беларуси и россии нет ни у кого. Наша поддержка заключается в том, чтобы Западные наши границы, в данном случае, с Польшей и Литвой не были нарушены и не был нанесен через беларусь удар в спину российским войскам.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Все має свідчити про те, що білорусь готується до війни. І кожного разу він знаходить якусь відмовку, чому саме білоруська армія не має воювати. От вони готові дати свою територію для російських баз і аеродромів. Вони готові дати свою техніку, свої танки, свою зброю віддавати, вони готові брати участь в оцій всій політичній риториці і фарсі, і голосувати навіть з росією на Генасамблеї ООН. Але він не готовий давати цього фінального наказу про безпосередній наступ.

Та офіційно оголошувати мобілізацію лукашенко не готовий. Хоча, за даними білоруських ЗМІ, вона вже йде. Під виглядом "перевірки бойової готовності". До слова, мобілізаційний резерв в білорусі майже триста тисяч військових.

Павло Слюнькін, аналітик Європейської Ради з міжнародних відносин:

Це поки що одиниці, можливо десятки людей. Поки що це не носить такий масовий характер. Те, що я знаю, то там доволі велика частина незаповнених вакансій. Вони просто не боєздатні. В них не вистачає людей. Тому вони зараз пробують забивати ці дірки мобілізованими людьми.

Мы приыбли на беларусскую землю. Честно скажу - встреча была неожиданная, очень теплая. Очень-очень приятно. Мы приехали, чтобы оказать помощь братскому белорусскому народу. Готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования.

Це кадри минулого тижня. До білорусі масово почали прибувати ешелони з російськими військовими та технікою. За офіційними повідомленнями, до 10 тисяч особового складу.

Стоп. А що це за символ? Раніше трикутника з цифрою 2 на російський техніці ми не бачили. Для чого позначати техніку, яка на Західний кордон білорусі їде? Чи все ж не на Західний?

Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України:

Они могут создать группировку и они будет угрожать Киеву. А при опеределенных условиях, они могут бросить ее в бой. Она не будет подготовленной, она не решит задачу по захвату столицы. Мы ее уничтожим, но проблем она нам доставит.

Павло Слюнькін, аналітик Європейської Ради з міжнародних відносин:

Все, що треба лукашенку від путіна він отримує. Тому, я думаю, те що білоруська армія ще не в Україні - це не результат того, що лукашенко успішно відбивається, це просто їх домова з путіним, що це поки що принаймні, робити нелогічно.

олександр лукашенко, вважає себе президентом білорусі:

Ну, нашу армию вы знаете, это порядка 70 тысяч. Это основа.

Та насправді, про білоруську армію ми знаємо не так багато. Тож, що відомо про особовий склад цих сімдесяти тисяч?

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Це переважно армія, яка складається зі строковиків. Більша частина білоруської армії - складають солдати строкової служби. Там приблизно 65-70 відсотків - це строковики, а решта - це контрактники.

За даними довідника The Military Balance за минулий рік: армія білорусі виглядала так: понад 10 тисяч сухопутних військ. Сили спеціальних операцій - не повних шість тисяч. Військово-повітряні сили та ППО - понад 11. Але всі вони - без бойового досвіду.

Та армія - це не лише солдати. А й артилерія і техніка. І в білорусі вона... є! Особливо артилерія... Це приміром, аналог "Хаймарсу" - система "Полонез". Їх чотири одиниці.

"Полонез" предназначен для избирательного уничтожения критически важных объектов противника на расстоянии 50-300 километров. В комплексе управляемые ракеты установлены в 8 пусковых контейнерах.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Це розроблені спільно з Китаєм системи РСЗВ оці, які вони рекламують "Полонез", до них використовуються китайські ракети. В них свої ракети так розробити їх і не змогли. Наприклад інші комплекси, як "Фагот", які вони теж там рекламували, вони залежні від України були. Сама військова потуга білорусі вона славиться тільки виробництвом радарів, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. І колісними тягачами.

А як щодо танків та БТРів? Минулого тижня білорусь відправила до сотні танків Т-72 до росії. На модернізацію. Загалом в республіці п'ятсот танків такої моделі. А ще майже тисяча БМП і півтисячі артилерійських систем. Різного калібру та дальності. Є в білорусів і РСЗВ - більше сотні Градів. І все це не враховуючи техніки, що на зберіганні. І - 60 літаків. Це немало. Але є одне але: утримання усього цього добра.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Ну, давайте проаналізуємо: якщо ця армія роками фінансувалася на рівні близько 1 відсотка ВВП. Це перший показник. Це не армія, яка готується до війни. Друге - це ж було вигідно росії. Росія всі армії, які входить в структуру ОДКБ, щоб всі армії були слабкі. Щоб всі зверталися у випадку чого виключно по заступництво до росії.

Але чи дійсно росіяни будуть "головною силою", якщо знову нападуть через білорусь? Угруповування росіян в 9 тисяч для цього відверто замало. А от резервів нашого північного сусіда вистачить для формування... армійського корпусу. А от яка буде його доля? "Розсередять" по всьому кордону, чи спробують вдарити точково? В будь-якому разі результат буде однаковий: розгром від ЗСУ.