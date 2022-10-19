В Одесі всім містом рятують фронтового собаку Чека [ Редагувати ]
На наших ворогів неодмінно чекає розгром. Чинниками нашої перемоги стануть не лише міць Збройних сил України та потужна допомога наших Західних друзів, але й наша людяність. Саме про неї - наша фінальна історія.
В Одесі всім містом рятують... Чека - фронтового собаку. Тварину поранили на Херсонщині під час обстрілу. Тепер бійця лікують досвідчені ветеринари, а одесити приводять до клініки своїх собак, щоб здати кров для чотирилапого героя.
Вони знайшли його на передньому краї фронту на Херсонщині: на початку літа молодий пес прибився до українських військових у селі, яке залишили місцеві жителі. Вівчарці бійці дали ім'я Чек. І той одразу став не просто їхнім улюбленцем, а й справжнім побратимом: сторожував на позиціях.
Позивний "Юрист", військовослужбовець Збройних сил України:
Тобто він постійно знаходився на порозі біля нашого, умовно кажучи, помешкання. Коли хлопці чергували, він постійно також чергував з ними, тобто ми були впевнені, що якщо десь він почує якій звук, почує якісь кроки і тому подібне - він одразу дасть знати.
Але у жовтні під час ворожого обстрілу Чек отримав чи то кульове, чи то осколкове поранення. Вівчарку потрібно було негайно рятувати. Військові доставили пса спочатку в Миколаїв, потім в Одесу: він був у вкрай важкому стані - вже відмовлявся їсти та пити - та дуже багато втратив крові.
Катерина Кіргетова, лікар інтенсивної терапії стаціонару ветеринарної клініки:
Чек приїхав з високою температурою, в нього була активна кровотеча з рани та були ознаки інфекційного процесу, запалення у рані. Так як в нас є запас крові у клініці - ми влили в нього все, що в нас було - це близько літру крові цільної.
Рентген показав: у Чека вщент роздроблена плечова кістка. Хірурги провели операцію та встановили на лапу фіксуючу конструкцію. Але пес і далі потребував крові. Тож лікарі через соцмережі звернулися до одеситів: привести своїх собак як донорів. Реакція була миттєвою.
Діана Кожакова, завідувачка банку крові у ветеринарній клініці:
Для нас було несподіванкою, як люди відгукнулися - дуже багато людей: і по сей день телефонують нам, що вони готові здати кров для Чека і не тільки для Чека - а і бути повноцінними донорами, що є дуже важливим наразі, так як дуже багато тварин привозять з фронту, яким потрібна кров.
Для Чека здали кров два десятки собак! Один з них - бернський зенненхунд на ім'я Карапуз. Його власниця розповідає: той вже не перший раз стає донором для інших чотирилапих.
Маріана Гольдман, жителька Одеси:
Вони відчувають, вони відчувають, що десь біля них чи десь у сусідній кімнаті якась хвора собака, яка потребує допомоги Тому ми дуже сподіваємося, що Чеку це допоможе, і він одужує і коли він буде вже спроможний - ми, мабуть, навіть познайомимося з ним!
Наразі лікарі стабілізували стан Чека, в нього відновився апетит. Пес навіть намагається вставати. Але лапа - все ж таки під загрозою. Зазвичай у таких випадках роблять ампутацію, але одеські хірурги вирішили поборотися.
Катерина Кіргетова, лікар інтенсивної терапії стаціонару ветеринарної клініки:
Другий етап операції - це саме вже складання уламків, фіксація їх на пластини або спиці - це буде вже за тиждень по плану.
Людей він дуже любить, він контактний, увагу любить - ну, бачите, як він їсть обережно з рук.
Далі - Чеку знадобиться тривала реабілітація: тож військові не зможуть забрати його до себе. Тому бійці сподіваються, що вівчарку прихистить у себе якась добра родина. Додаткову інформацію можна знайти в одеських зоозахисників з організації "Animal Sos", які поки взяли шефство над Чеком.
Позивний "Юрист", військовослужбовець Збройних сил України:
Знаєте, ми на позиціях, коли заходили на певні позиції - це були позиції, які залишали росіяни. На цих позиціях ми знаходили хаос, який вони після себе лишали й там був такий надпис: "своих не бросаем". Насправді це не відповідає тому, що вони роблять - вони своїх бросають. А от ми - своїх не бросаємо: ми своїх не залишаємо абсолютно. Нікого. Цим ми відрізняємося від росіян.
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