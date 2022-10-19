На наших ворогів неодмінно чекає розгром. Чинниками нашої перемоги стануть не лише міць Збройних сил України та потужна допомога наших Західних друзів, але й наша людяність. Саме про неї - наша фінальна історія.

В Одесі всім містом рятують... Чека - фронтового собаку. Тварину поранили на Херсонщині під час обстрілу. Тепер бійця лікують досвідчені ветеринари, а одесити приводять до клініки своїх собак, щоб здати кров для чотирилапого героя.

Вони знайшли його на передньому краї фронту на Херсонщині: на початку літа молодий пес прибився до українських військових у селі, яке залишили місцеві жителі. Вівчарці бійці дали ім'я Чек. І той одразу став не просто їхнім улюбленцем, а й справжнім побратимом: сторожував на позиціях.

Позивний "Юрист", військовослужбовець Збройних сил України:

Тобто він постійно знаходився на порозі біля нашого, умовно кажучи, помешкання. Коли хлопці чергували, він постійно також чергував з ними, тобто ми були впевнені, що якщо десь він почує якій звук, почує якісь кроки і тому подібне - він одразу дасть знати.

Але у жовтні під час ворожого обстрілу Чек отримав чи то кульове, чи то осколкове поранення. Вівчарку потрібно було негайно рятувати. Військові доставили пса спочатку в Миколаїв, потім в Одесу: він був у вкрай важкому стані - вже відмовлявся їсти та пити - та дуже багато втратив крові.

Катерина Кіргетова, лікар інтенсивної терапії стаціонару ветеринарної клініки:

Чек приїхав з високою температурою, в нього була активна кровотеча з рани та були ознаки інфекційного процесу, запалення у рані. Так як в нас є запас крові у клініці - ми влили в нього все, що в нас було - це близько літру крові цільної.

Рентген показав: у Чека вщент роздроблена плечова кістка. Хірурги провели операцію та встановили на лапу фіксуючу конструкцію. Але пес і далі потребував крові. Тож лікарі через соцмережі звернулися до одеситів: привести своїх собак як донорів. Реакція була миттєвою.

Діана Кожакова, завідувачка банку крові у ветеринарній клініці:

Для нас було несподіванкою, як люди відгукнулися - дуже багато людей: і по сей день телефонують нам, що вони готові здати кров для Чека і не тільки для Чека - а і бути повноцінними донорами, що є дуже важливим наразі, так як дуже багато тварин привозять з фронту, яким потрібна кров.

Для Чека здали кров два десятки собак! Один з них - бернський зенненхунд на ім'я Карапуз. Його власниця розповідає: той вже не перший раз стає донором для інших чотирилапих.

Маріана Гольдман, жителька Одеси:

Вони відчувають, вони відчувають, що десь біля них чи десь у сусідній кімнаті якась хвора собака, яка потребує допомоги Тому ми дуже сподіваємося, що Чеку це допоможе, і він одужує і коли він буде вже спроможний - ми, мабуть, навіть познайомимося з ним!

Наразі лікарі стабілізували стан Чека, в нього відновився апетит. Пес навіть намагається вставати. Але лапа - все ж таки під загрозою. Зазвичай у таких випадках роблять ампутацію, але одеські хірурги вирішили поборотися.

Катерина Кіргетова, лікар інтенсивної терапії стаціонару ветеринарної клініки:

Другий етап операції - це саме вже складання уламків, фіксація їх на пластини або спиці - це буде вже за тиждень по плану.

Людей він дуже любить, він контактний, увагу любить - ну, бачите, як він їсть обережно з рук.

Далі - Чеку знадобиться тривала реабілітація: тож військові не зможуть забрати його до себе. Тому бійці сподіваються, що вівчарку прихистить у себе якась добра родина. Додаткову інформацію можна знайти в одеських зоозахисників з організації "Animal Sos", які поки взяли шефство над Чеком.

Позивний "Юрист", військовослужбовець Збройних сил України: