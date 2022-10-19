У Херсонській області ЗСУ збили бойовий вертоліт окупантів [ Редагувати ]
У Бериславському районі Херсонської області українські воїни збили бойовий вертоліт росіян Ка-52. Про це повідомляється у Facebook Повітряного командування "Південь".
Вертоліт було збито близько 10:30.
19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонської області підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52.
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