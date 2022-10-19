Рашисти будують оборону, грабуючи цивільних на Херсонщині [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Херсоні перебувають понад 20000 російських військових і вони мають проблеми із забезпеченням. Про це повідомили у Херсонській військовій адміністрації.
Тим часом на правобережжі Херсонщини росіяни вимкнули світло і зв'язок, щоб місцеві не могли передавати нашим оборонцям інформацію про переміщення окупантів. Втім, це не завадило нашим бійцям завдати чергового болючого удару. Подробиці далі у сюжеті.
І на землі, і в повітрі - українські захисники крок за кроком наступають на рашистів. Зранку підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збив російський штурмовик Су-25 над Бериславським районом. Над нашими позиціями літають ворожі дрони. Лише за добу зафіксували 30 "пташок". Так рашисти розвідують позиції. Самі ж - будують оборону, грабуючи місцевих.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень.
Крадуть будівельні матеріали, а повертають …книги. До Тарасівки та Новоолександрівки рашисти у пошарпаних ящиках привезли пропагандистську літературу.
Это спортивний инвентарь, это мячи, это книги.
Самі колаборанти, схоже, перечитали завезеної з мордору маячні і геть втратили клепку. Один з головних зрадників Херсонщини, схоже, геть загубив здоровий глузд.
кіріл стремоусов, колаборант:
Лучше быть клоуном у политических гомосексуалистов, чем быть политическим гомосексуалистом у клоунов, а там выбирайте.
А як вибирати, коли вибору нема, колаборанти добре знають. Яскравий приклад - так званий референдум. Перший заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський оприлюднив відео, як працювали виїзні "комісії", і як відбувалась фальсифікація результатів.
Юрій Соболевський, перший заступник Херсонської обласної ради:
Кількість повідомлень про порушення прийнятих норм проведення процесу волевиявлення просто зашкалює. І той цирк, який відбувся в Херсонській області, не має аналогів у світовій історії.
Попри те, що у жовтні менш ніж за тиждень ЗСУ звільнили понад 400 квадратних кілометрів області, окупанти вирішили поділитись із місцевими своїми планами. І вони у них, кепкує депутат Херсонської облради Сергій Хлань, надто далекоглядні.
Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:
Інтегрувати Херсонську область в росію окупанти планують до 1 січня 2026 року. Нехай не переводять дарма папір, плануючи на роки вперед.
Натомість у декого з рашистів мрії геть приземлені. Про це свідчить перехоплена розвідкою розмова.
Сейчас мы откатились. Сейчас в Даивдов Брод, сейчас опять в лесу торчим, в лесополках, тут ниче нету, ни воды, ни связи. - Ты мой хороший. - Три дня уже не мылся.
Поки загарбники скаржаться, у деокуповані населені пункти повертається життя. У Великій Олександрівці запрацювала поліція. Правоохоронці фіксують злочини окупантів, налагоджують гуманітарну логістику та розміновують територію.
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Після того як рашисти залишають населені пункти, починається робота наших вибухотехніків, рятувальників та поліцейських.
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