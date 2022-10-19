Правоохоронці допомагають доставляти гуманітарні вантажі на звільнені від росіян території [ Редагувати ]
Чим ближче холоди - тим більше потреб з'являється в жителів деокупованих районів. Допомагають доставляти гуманітарні вантажі на звільнені від росіян території українські поліцейські. Іноді їм доводиться ще й ставати психологами для людей, які бачили злочини російських окупантів. Про чергову гуманітарну місію правоохоронців розкажемо в наступному матеріалі.
Просуваємося побитими вулицями міста Лиман. Будемо виїжджати з дільничними офіцерами по місцях, де ще проживають люди.
В населеному пункті, де до повномасштабного вторгнення росії було 20 тисяч людей, тепер мешкає всього дві тисячі. Здебільшого пенсіонери.
Отето стекла тут нема. Отетого нічого не було, це я востановив. Отам тільки стени були. А це хата моя.
Подвір'я цього чоловіка постраждало від ворожої атаки. Старенький досі відновлює його, як може.
Двері оце повиривало, там совсєм двері в щепки, у туалеті даже дверь вирвало. На откосах, повибивало откоси он там уверху. Я туда і не захожу. Я сейчас стараюсь, надо на уліце всьо здєлать. Я у подвалі вже пєчку поставив. Я там буду жить.
Та в місті залишаються й молоді сім'ї. Наших поліцейських, які зараз намагаються розвозити по домівках гуманітарну допомогу, місцеві зустрічають з радістю.
В нас Мілана полюбляє тваринок, ходила в садочок до війни, да? А зараз чим займаєшся, шо робиш? - Ну… мультики смотрю. - Ах, мультики?
Найнеобхідніші речі для містян зараз - продукти, ліки та будівельні матеріали.
Все бать, будь жив-здоров! - Спасибо.
Поліцейські кажуть - доставляючи гуманітарну допомогу, також спілкуються з жителями, аби дізнатися про інші їхні потреби. Не менш важлива нині для людей, які пережили окупацію, - й проста людська розмова.
Давай п'ять! Оп. Еще, еще сильнее! Оп. Все, пока!
по темі
На Луганщині окупанти намагаються втримати Сватове і Кремінну. І бояться - що не зможуть. Збройні Сили проводять надскладні й вкрай динамічні операції.
Кремінна та Сватове. Там рашисти хочуть стримати наступи наших захисників. Та у власну вдачу, певне, не вірять і самі.
Після того як рашисти залишають населені пункти, починається робота наших вибухотехніків, рятувальників та поліцейських.
На правобережжі Херсонщини росіяни вимкнули світло і зв'язок, щоб місцеві не могли передавати нашим оборонцям інформацію про переміщення окупантів. Втім, це не завадило нашим бійцям завдати чергового болючого удару.
Розбиті будинки й люди, які вже навчилися виживати, після місяців без води, газу і зв'язку. Так виглядають практично всі деокуповані населені міста Харківщини. Одне з них - це Куп'янськ.