Заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав жителів Києва не використовувати електроприлади у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він закликав киян якомога більше знижувати рівень споживання. Так, у Києві необхідно скоротити споживання електроенергії мінімум на 30%, у той час, як кияни споживають менше на 7-8%. При цьому, за словами Поворозника, такого показника було досягнуто за рахунок зменшення потужності зовнішнього освітлення міста.