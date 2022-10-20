Під Херсоном посилили пропускний режим [ Редагувати ]
Окупанти збільшили кількість блокпостів у Херсонській області після оголошення масової "евакуації" через нібито можливий "удар" українських військових в регіоні. Про це повідомляє заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в Telegram.
Окупаційна влада збільшила кількість блокпостів і посилила контроль на вже існуючих.
Також за його інформацією, окупанти планують використовувати житло людей, які виїжджають.
Для цього у всіх, хто "евакуюється", в обов'язковому порядку уточнюють адресу їх останнього місця проживання.
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