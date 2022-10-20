Окупанти збільшили кількість блокпостів у Херсонській області після оголошення масової "евакуації" через нібито можливий "удар" українських військових в регіоні. Про це повідомляє заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в Telegram.

Окупаційна влада збільшила кількість блокпостів і посилила контроль на вже існуючих.

Також за його інформацією, окупанти планують використовувати житло людей, які виїжджають.