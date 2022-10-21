Протирадіаційні навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС - відбулися на Волині у селищі Маневичі. Воно розташоване у 30-кілометровій зоні від станції й у випадку реальної загрози може опинитися в епіцентрі радіаційного забруднення.. Що робити людям, якщо таке станеться, куди йти і як діяти - дізнавалися наші кореспонденти.

Увага, увага! Проводиться планове протирадіаційне тренування.

Навчання - на Рівненській атомній електростанції. У випадку реальної загрози - населення закликають не виходити на вулицю.

Олександр Блащук, керівник Управління з питань цивільного захисту населення Волинської обласної військової адміністрації:

Дерев'яне перекриття, цегляне перекриття, бетонне перекриття - у 100 раз знижує бетонне перекриття загрозу іонізуючого випрмінювання.

Населення містечка прямує до пункту збору, звідки потім відбуватиметься евакуація.

Володимир Потрусь, заступник керівника відділу ГУ ДСНС у Волинській області:

Не треба бігти, щоб тим самим не підіймати радіоактивний пил. Організуватися, зібрати родичів, провести елементарні засоби захисту самого себе, зібрати тривожну валізу.

Тут людей розділяють на групи, видають захисні маски.

Уляна Корольчук, школярка:

Будемо чекати класного керівника, іти до пунктів, щоб зареєструватися, потім іти в сформовані групи і до автобуса.

Наталія Шишолик, жителька смт. Маневичі:

Якщо вже дійсно стане тривога, мої емоції - я вже буду знати, що це. Я знаю, до кого я можу звернутись за підказкою, що мені робити в даній ситуації.

Автобусами жителів везуть до безпечнішої території.

Наталія, жителька смт. Маневичі:

Все розказали, пояснили, медичну допомогу надали, кому потрібно було, чаєм пригостили, все добре.

Найперше - всіх перевіряють за допомогою дозиметрів.

У спеціальних наметах люди залишають старі речі, приймають душ і переодягаються.

Іван Грабовецький, дозиметрист ГУ ДСНС у Волинській обл.:

Люди, як потрапляють туди, перевіряються так само на радіацію, проходять термічну обробку, я їх ще раз перевіряю, тоді дозволяю проходити далі.

Препарат калію йодид медики радять вжити протягом тижня з моменту радіаційного забруднення. Про це - за умов реальної загрози - повідомлять додатково.

Володимир Потрусь, заступник керівника відділу ГУ ДСНС у Волинській обл.:

Для того, щоб радіоактивний йод, який вивільняється, виникає при ядерній реакції, його піврозпад, чи існування 7-8 дію.

Тренування на випадок аварії на атомних електростанціях чи ядерного удару заплановані по всій країні. Це роблять, щоб населення, екстрені служби і чиновники знали до дрібниць, як діяти у випадку ймовірної загрози.