Війну в Україні справедливо називають війною дронів та артилерії. Навіть за свідченніми самих бійців, прямі зіткнення з ворогом трапляються відносно рідко і переважно не несуть стратегічного значення. Чого не сказати про влучні та миттєві удари сучасних артилерійських систем, здатні переламати ситуацію на фронті.

Втім і швидкість, і влучність артилерії залежить від аеророзвідки, а слово "система" вживається не випадково, адже потужна зброя працює у чіткій в'язці. Докладніше про очі артилерії - розкажуть мої колеги разом із журналістами Військового телебачення.

Ксенія Гончук, кореспондент Військового телебачення України:

Нашій морській піхоті стало затісно на суші та на морі. Тепер вони ще й у небі. І навчилися конструювати безпілотні літальні апарати.

Аеророзвідник батальйону морської піхоти:

Від початку широкомасштабного вторгнення ми вже переросли рівень просто пілотування дронами. І стали збирати, як наприклад цього розвідника.

Аеророзвідник батальйону морської піхоти:

З'явилася людина, яка показала, як конструювати ці апарати. Ми почали працювати, зібрали першого птаха. Розібралися, як усе це працює.

Аеророзвідники тренуютьс якожного дня. Випробовуючи свої БПЛА різними погодними умовами дистанціями. Тестують їх на протидію системам РЕП.

Аеророзвідник батальйону морської піхоти:

Були певні проблеми, з якими ми працювали. І тепер можемо протидіяти глушінню відеосигналу, зв'язку керування.

Ксенія Гончук, кореспондент Військового телебачення України:

Цей малюк - дельфін-убивця. Його можна використовувати як дрон-камікадзе. Він працює у парі з цим розвідником, який знаходить ціль, а потім спостерігає за її знищенням. А поєднує їх простота використання.

Руками морпіхів створено вже кілька десятків безпілотників. 4 види літаків та 2 - коптерів. Хлопці роблять усе власним коштом. І жартують - якби було достатньо коштів, вони б давно розгорнули свій авіаполк.

Аеророзвідник батальйону морської піхоти:

Це улюблений мій екземпляр. Подобається тим, що може розвивати швидкість до 21- км/год.

Дальність польоту літачка - 20 км. При корисному навантаженні в 1 кг. Тобто він може прилетіти з тилу на нуль і доставити оркам подарунок. Як альтернатива - його внутрішній світ можна замінити батареями для довшого польоту.

Аеророзвідник батальйону морської піхоти:

Серед усіх БПЛА найбільше люблю цей. Викликає захоплення те, як він використовує вітер. Розвідка - це основавсього. Без цього не можемо знати, де ховаютсья ці падлюки. Не зможемо по них вдарити.

Безпілотники допомагають військовим займатися практичною русофобією. Адже вони вже використовуються в бойових умовах.

Аеророзвідник батальйону морської піхоти:

Різні люди зацікавлюються нашою схемою. Ми передавали БПЛА іншим підрозділам, на яких вони працювали.

На відміну від безпілотників, які виготовляють комерційні компанії, ТТХ крил, які конструюють морпіхи, обмежені лише природнім середовищем та поставленими завданнями.