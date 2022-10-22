І в продовження теми вимушених переселенців. Від обстрілів люди рятують не лише себе, а й худобу. Так, фермер з Донеччини евакуював із зони бойових дій стадо кіз. Спеціальною вантажівкою чоловік перевіз на Волинь півтори сотні голів. Докладніше розкаже Роман Ковальчук.

Мань-мань-мань-мань.

Півтори сотні кіз біжать до Сергія, щойно почують його голос.

Ходи сюди, ходи сюди! Бачте, цукерок немає - все, пішла. Я кажу, що в цієї кози інтелект на рівні собаки.

Сергій Свириденко - колишній АТОвець, після виходу в запас у 2016-му почав вирощувати кіз. Усіх цих тварин він евакуював з Іванопілля, що на Донеччині. Територія не окупована, але через інтенсивні бойові дії можливості вирощувати поголів'я там більше не було. Тож фермер почав шукати місце, куди можна було б переселити стадо.

Сергій Свириденко, власник кіз:

Бізнес не любить військових дій. Це, я думаю, всім зрозуміло Люди повиїжджали, основна, так би мовити, клієнтська база виїхала. По Україні я їздив, що я бачив інше - все зруйновано, а в Івана нормальні тут умови і полюс тут є близько приміщення, яке ми орендували до виробництва. Так все зійшлося, тому ми приїхали й працюємо.

Разом з Сергієм переїхали до волинського села Дідичі й двоє доярок. Пастухів та робітників найняли серед місцевих. Пані Тетяна з пагорба спостерігає за стадом.

Не треба, як кажуть, ходити і їх туди-сюди ганяти.

Жінка за місяць роботи вже вивчила, як звати майже усіх кізок.

Тетяна Романишин, працівниця ферми:

Роза, Бєрьоза, Гайка, Мімоза, Тіна - кличу їх по іменах, вони приходять і виганяю в сарай, тут хороше місце. Сюди приводимо, вони пасуться. Тут є кущі, травичку якусь, листочки збирають.

Поголів'я обживається у волинського фермера Івана Будя. Чоловік рік тому придбав приміщення колишнього колгоспу, де вирощує свиней. Коли дізнався про Сергія - вирішив допомогти.

Іван Будь, фермер:

І адаптовуємо приміщення під них, і адаптовуємо їх під клімат наш. Це складно, безумовно. Для мене воно не нове, але він досвід має, то більшість він ідеї свої… Він в одну сторону приїхав, він, практично, вже буде тут.

Сергій тримає кіз різних порід. Має цапа англо-нубійця - цю породу чоловік хоче зробити основною у стаді.

Козел - це поганий мужик, а цап - це тварина.

З молока кіз фермер виготовляє крафтові сири та бринзу. На тижні планує відновити виробництво. Вже встановив і обладнання. В одному з приміщень дозріває готовий продукт.

Сергій Свириденко, власник кіз:

Це сир, який привезений з Донеччини, він ще на визріванні, це ще з липня місяця. Там є готовий, півторарічний.

За місяць, відколи чоловік евакуював кіз на Волинь, фермери не встигли запастися достатньою кількістю кормів.

Сергій Свириденко, власник кіз:

Не вистачає. Треба зиму нам пережити. Я зараз відмовляю навіть в бурячках. Головне - дерть і сіно.

Одне з приміщень ферми готують, щоб заселити туди стадо. Поки там козенята. Якщо поголів'я збільшуватиметься - планують наростити виробництво сирів і бринзи.