Над Чернігівською та Сумською областями знищено дві ракети [ Редагувати ]
У суботу вранці, 22 жовтня, над Чернігівською та Сумською областями підрозділи Повітряних сил знищили дві ракети. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Над Чернігівською та Сумською областями збито дві ракети. Одна з ракет збита силами ППО, друга знешкоджена з винищувача.
по темі
У суботу, 22 жовтня, під час масштабної атаки росії по Україні силам ЗСУ вдалося збити 18 ракет окупантів
У п'ятницю, 21 жовтня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області
Спостерігається кілька груп іранських дронів-камікадзе, запущених з південного напрямку
Внаслідок ранкового обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені
ран планує поставити до росії ракети класу "земля-земля" для продовження війни проти України