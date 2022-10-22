Українець Сергій Куліш став чемпіоном світу у стрільбі з довільної малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 метрів і таким чином приніс Україні третю золоту й загалом восьму медаль на світовій першості у Каїрі, а разом з нею й ліцензію на Олімпіаду-2024 у Парижі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Для 29-річного черкащанина, який, нагадаємо, є віцечемпіоном Ігор у Ріо-2016 у вправі ГП-6 (стрільба з 10 метрів з гвинтівки - ред.), це друга медаль в єгипетській столиці (раніше він виборов срібло в міксті з Дар'єю Тиховою), але перша в кар'єрі особиста нагорода на чемпіонатах світу!

У цій дисципліні Україну на чемпіонаті світу представляли Сергій Куліш та Олег Царьков. 34-річний Царьков у кваліфікації показав лише 50-й результат, а от 29-річний Куліш потрапив до ТОП-8 найкращих за підсумками відбору з третім результатом.

Україна здобула уже дві ліцензії на Олімпійські ігри в Париж, обидві в стрільбі. Представники України точно будуть в жіночому скіті (стендова стрільба) та чоловічій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м, а також стрільбі з гвинтівки з трьох положень з 50 м.

Ліцензії, які здобули Маловічко, Коростильов та Куліш, неіменні, тобто Україна може відправити в Париж інших атлетів.

Сергій Куліш

Нагадаємо, Білорусь і росія опинилися на порозі відсторонення від Олімпіади-2024.