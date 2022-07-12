Олімпіада-2024: Білорусь і росія опинилися на порозі відсторонення [ Редагувати ]
Функціонери Міжнародного олімпійського комітету сумніваються у можливостях білоруських і російських спортсменів узяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Про це розповів член МОК Крейг Ріді, повідомляє The Guardian.
Продовження агресії проти України зменшує шанси спортсменів із рф і Білорусі поїхати на Ігри-2024 фактично до нуля. Більшість тамтешніх атлетів дискваліфікована профільними федераціями, що позбавило права кваліфікуватися на Олімпіаду.
Федерації отримали чітку інструкцію та погодилися не запрошувати росіян і білорусів для участі в змаганнях. У зв'язку з цим, як на мене, проходження ними кваліфікації малоймовірне. Виняток – теніс, дзюдо та велоспорт, де федерації вчинили інакше.
Наступні літні Олімпійські ігри заплановані на липень-серпень 2024 року. Господарем змагань Париж обрали ще в 2017-му на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Лімі.
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