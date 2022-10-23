Якими вакцинами від коронавірусу можуть щеплюватися вагітні [ Редагувати ]
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про те, що для вагітних жінок вакцини від коронавірусу є безпечними, їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Щеплення захищають від важкого перебігу коронавірусу.
Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів. Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу.
У МОЗ підкреслили, що останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 місяців.
Для щеплення вагітних і жінок, які годують грудьми, віддають перевагу мРНК-вакцинам - Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.
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