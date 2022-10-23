У Німеччині вандали сплюндрували картину Моне "Стога сіна" (відео) [ Редагувати ]
У Німеччині екоактивісти закидали картопляним пюре картину Клода Моне "Стога сіна" (Les Meules) у Музеї Барберіні в Потсдамі. У 2019 році цю картину продали на аукціоні за $110 млн.
Акцію провели активісти боротьби зі зміною клімату "Останнє покоління" (Letzte Generation). Після того, як вони вимазали картину, екоактивісти приклеїли себе до підлоги.
We make this #Monet the stage and the public the audience.— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022
If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:
Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ
Нагадаємо, раніше екоактивісти облили томатним супом картину нідерландського постімпресіоніста Вінсента Ван Гога "Соняшники" у Національній галереї в Лондоні.
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