У Лондонській національній галереї дві дівчини вилили томатний суп Heinz на картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" вартістю 72,5 млн фунтів стерлінгів ($84 млн). Потім активістки приклеїли свої долоні до стіни поруч з картиною.

За даними Sky News, одну з активісток кліматичної організації Just Stop Oil звуть Фібі Пламмер, їй 21 рік. Під час акції вона заявила:

Паливо недоступне для мільйонів голодних та холодних сімей. Вони не можуть дозволити собі навіть розігріти банку супу.

Дівчат арештувала поліція за навмисне заподіяння збитків. На щастя, сама картина знаходилася під захисним склом.

Організація опублікувала у Twitter фото з двома вандалками. Фотографію підписали таким повідомленням:

Чи коштує мистецтво більше за життя? Більше, ніж їжа? Більше, ніж справедливість? Зростання цін і кліматична криза обумовлені нафтою та газом.

Три місяці тому в Королівській академії мистецтв п'ятеро прихильників руху Just Stop Oil приклеїлися до копії фрески "Таємна вечеря" Леонардо Да Вінчі, написаної у XVI столітті.

Нагадаємо, на аукціоні Christie's чотири картини Ван Гога продали за $161 млн.