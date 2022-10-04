Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку [ Редагувати ]
Голова Національного банку України Кирило Шевченко оголосив про відставку у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.
Про це повідомив він у Facebook.
"Друзі через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу й надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - написав Шевченко.
За його словами, він уже звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку.
Нагадаємо, Шевченка було призначено головою НБУ ще 16 липня 2020 року і він обіймав цю посаду більше двох років.
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