Голова Національного банку України Кирило Шевченко оголосив про відставку у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Про це повідомив він у Facebook.

"Друзі через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу й надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - написав Шевченко.

За його словами, він уже звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку.

Нагадаємо, Шевченка було призначено головою НБУ ще 16 липня 2020 року і він обіймав цю посаду більше двох років.